Плющенко попал в больницу

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко был госпитализирован в московскую больницу, сообщает «РЕН ТВ».

10 января спортсмен обратился к медицинским работникам из-за того, что почувствовал сильную боль в спине. В данный момент спортсмен проходил стационарное лечение.

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Напомним, что в феврале 2014 года у Плющенко уже была аналогичная проблема. Тогда он должен был участвовать в индивидуальном турнире в одиночном катании на Олимпиаде, но снялся с соревнований за минуту до проката.

Ранее сообщалось, что двукратная олимпийская чемпионка Игр-2014 Татьяна Волосжар будет помогать своему мужу Максиму Транькову готовить российскую пару фигуристов Владимира Морозова и Евгению Тарасову к чемпионату Европы.