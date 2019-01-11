Призер Олимпийских игр получил серьезные ожоги
Призер Олимпийских игр 2014 и 2018 года по шорт-треку голландец Сьинки Кнегт получил серьезные ожоги при разжигании дровяной печи в своем доме, сообщает «Советский спорт».
По информации Nos.nl, при разжигании печи на спортсмене вспыхнула одежда. Представитель Нидерландов незамедлительно был доставлен в больницу в городе Гронинген. Отмечается, что Кнегт получил ожоги третье степени. О срока восстановления шорт-трекиста не сообщается.
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В декабре голландец получил травму ноги, попав под погрузчик.
Спортсмен пропустит чемпионат Европы, который пройдет в Дордрехте с 11 по 13 января.
Ранее сообщалось, что Погба восстановился после травмы и сыграет в ближайшем матче английской премьер-лиги (АПЛ).