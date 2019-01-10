Делегация WADA начала работу по получению данных Московской лаборатории

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Министр спорта России Павел Колобков сообщил, что делегация экспертов Всемирного антидопингового агенства (WADA) приступила к извлечению базы данных Московской лаборатории, передает «Советский спорт».

«Делегация экспертов WADA прилетела вчера, сегодня она приступила к работе совместно с группой российских экспертов. Началась работа по монтажу оборудования и блока копирования базы данных», — передает слова функционера пресс-служба Министерства.

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Колобков отметил, что работа займет некоторое количество времени, потому что делегации необходимо произвести процесс копирования и верификации большого объема данных.

«Буквально 14 января состоится комиссия по соответствию. Основная задача, которая поставлена перед экспертами, — завершить эту работу в ближайшие несколько дней», — добавил он.

Ранее президент WADA Паунд сравнил недоброжелателей России с линчевателями.