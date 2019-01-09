Экс-игрок «Спартака» похвалил тренерскую работу Кононова

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Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал тренерскую работу наставника красно-белых Олега Кононова, передает «Советский спорт».

Экс-футболист столичного клуба отметил, что российский специалист начал правильно свою деятельность в команде.

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«На первой же пресс-конференции он стал говорить правильные слова: мол, всегда любил спартаковский футбол, хочу встретиться с Романцевым. Для налаживания отношений с болельщиками это очень правильный ход. Но самое главное — говорил это Кононов не для того, чтобы понравиться фанатам, хотя и это очень важно, а потому, что он действительно так думает», — подчеркнул эксперт.

Также он рассказал, как связался с голкипером Артемом Ребровым и хавбеком Денисом Глушаковым после того, как узнал, что Кононов возглавит их.

«У меня хорошие отношения с Ребровым, с Глушаковым. Сейчас уже могу об этом говорить. После прихода Кононова я им писал в смс, что он обязательно даст вам шанс. И действительно, пока Кононов не познакомился поближе с футболистами, он не принимал решение, что этот или тот ему не нужны. Хотя часто новый тренер не церемонится, сразу списывает нескольких футболистов, толком с ним не познакомившись», — заключил Ловчев.

Напомним, что Кононов перешел из тульского «Арсенала» к красно-белым 12 ноября 2018 года.

Ранее чемпион СССР в составе «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался относительно расторжения контракта столичного клуба с полузащитником Романом Еременко.