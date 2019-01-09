Игрок «Ливерпуля» Шакири «исчез» в куртке главного тренера

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Пользователи твиттера обратили внимание на необычный эпизод, который произошел после матча Кубка Англии между «Вульверхэмптоном» и «Ливерпулем», сообщает «Советский спорт».

После игры главный тренер «мерсисайдцев» Юрген Клопп обнял полузащитника Джердана Шакири. Затем футболист «исчез» из кадра. Пользователи соцсети начали разыскивать игрока. Некоторые из них отмечают, что произошедшее является магическим трюком.

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Встреча между «Вульверхэмптоном» и «Ливерпулем», прошедшая 7 января на стадионе «Молине», завершилась со счетом 2:1 в пользу «волков».

Ранее главный тренер «Ливерпуля» раскритиковал судейство в матче с «Манчестер Сити».