Голодец высказалась относительно ситуации с WADA и РУСАДА
Вице-премьер России Ольга Голодец прокомментировала ситуацию с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA), передает ТАСС.
Политик заявила, что стороны постоянно контактируют и решают вопросы.
«Идут постоянные контакты, это рабочие вопросы, которые согласованы двумя сторонами», — заявила Голодец.
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Напомним, что 9 января состоится визит экспертов WADA в Московскую антидопинговую лабораторию для получения базы данных.
Ранее руководитель комитета по соответствию WADA Джонатан Тэйлор написал ответное письмо шведскому биатлонисту Себастиану Самуэльссону, который раскритиковал решение организации не созывать срочное заседание исполкома по делу РУСАДА.