«Автомобилист» стал вторым вышедшим в плей-офф КХЛ клубом
Екатеринбургский «Автомобилист» стал вторым клубом, который досрочно обеспечил себе место в плей-офф чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает «Советский спорт».
Поражение китайского «Куньлунь Ред Стар» клубу «Салават Юлаев» позволило выйти «Автомобилисту» в заключительную стадию.
Реклама
Теперь екатеринбургская команда лидирует в Восточной конференции и до конца соревнования уже не опустится ниже восьмого места.
Первым обеспечил себе выход в плей-офф московский ЦСКА.
Ранее хет-трик О.