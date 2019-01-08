«Автомобилист» стал вторым вышедшим в плей-офф КХЛ клубом

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Екатеринбургский «Автомобилист» стал вторым клубом, который досрочно обеспечил себе место в плей-офф чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает «Советский спорт».

Поражение китайского «Куньлунь Ред Стар» клубу «Салават Юлаев» позволило выйти «Автомобилисту» в заключительную стадию.

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Теперь екатеринбургская команда лидирует в Восточной конференции и до конца соревнования уже не опустится ниже восьмого места.

Первым обеспечил себе выход в плей-офф московский ЦСКА.

Ранее хет-трик О.