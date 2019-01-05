Заслуженный тренер России прокомментировал поражение сборной в полуфинале МЧМ

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Заслуженный тренер России и бывший главный арбитр КХЛ Владимир Плющев высказался по поводу поражения национальной сборной в полуфинальном матче молодежного чемпионата мира против США.

«Ребята сделали все, что могли, показали характер, волю, желание победить, боролись до последней секунды, пытались изменить ход игры. Однако американцы допустили на одну ошибку меньше, чем мы», — приводит слова специалиста Sport24.

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Плющев также рассказал, что согласен с незасчитанной шайбой в ворота США.

«Если есть движение коньком в направлении шайбы, то шайба не засчитывается. На нескольких повторах было видно, что игрок хотел остановить ее и потом добить в ворота. Но шайба отскочила так, как отскочила», — добавил он.

Ранее капитан сборной России Клим Костин извинился за свое поведение после полуфинального матча молодежного чемпионата мира 2019.