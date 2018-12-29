Путин сыграл в хоккей на Красной площади
Президент России Владимир Путин принимает участие в товарищеском матче «Ночной хоккейной лиги» (НХЛ) на Красной площади в Москве, передает «Интерфакс».
Также в матче принимают участие министр обороны России Сергей Шойгу и знаменитые хоккеисты Алексей Катасонов, Вячеслав Фетисов, Павел Буре.
Отмечается, что президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался выходить на лед, сославшись на занятость.
«Александру Григорьевичу я предлагал, кстати. Я ему сказал, что мы сегодня играем, предложил ему остаться. Понять его можно. Скоро Новый год. Он сказал, что ему нужно быть дома в Минске, там много вопросов, текущих дел. Перед Новым годом их всегда очень много», — сказал Путин.
«Ночная хоккейная лига» — российская любительская спортивная организация, созданная 15 декабря 2011 года по инициативе Владимира Путина, а также ветеранов отечественного хоккея. Руководит организацией семикратный чемпион мира и обладатель двух золотых олимпийских медалей Александр Якушев.