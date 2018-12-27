Тренер Канады: 14 шайб в воротах Дании станут фундаментом для матча с Россией

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Главный тренер молодежной сборной Канады Тим Хантер прокомментировал победу своих подопечных в матче Молодежного чемпионата мира — 2019 против национальной команды Дании.

Специалист считает, что эта победа придаст хозяевам турнира уверенности перед матчем со сборной России.

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«Для меня очень важно оставаться позитивным. Наша цель — прогрессировать с каждой игрой и эта игра хороший фундамент для нашей игры против России в новогоднюю ночь», — передает слова тренера Sport24.

Хантер отметил, что единственной проблемой канадцев в прошедшей игре было движение шайбы в защите.

Молодежная сборная Канады в первом матче домашнего МЧМ разгромила датчан со счетом 14:0.

Ранее сообщалось, что сборная США одержала победу над Словакией в матче первого тура группового этапа молодежного чемпионата мира в Ванкувере.