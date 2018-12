Сборная США одержала победу над Словакией в первом туре МЧМ

Сборная США одержала победу над Словакией в матче первого тура группового этапа молодежного чемпионата мира в Ванкувере, сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 2:1. Первую шайбу в игре забросил защитник национальной команды Словакии Марек Коренчик. В составе победителей голами отметились Мики Андерсон и Эван Барратт.

Реклама

Сборной США предстоит встреча с Казахстаном во втором туре соревнования, а Словакии со Швецией.

Молодежный чемпионат мира будет проходить с 26 декабря по 5 января.

Ранее Чехия одержала победу над Швейцарией в МЧМ.

Молодежный чемпионат мира. Группа A. 1-й тур

США U20 — Словакия U20 — 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

0:1 — Коренчик (Лишка) — 37:17

1:1 — Андерсон (Хьюз) — 41:22

2:1 — Барратт (Мэдден, Кейтс) — 45:42

Another look at @BarrattEvan's go-ahead goal here in the 3rd



Less than five minutes to play on @NHLNetwork. #USAWJC pic.twitter.com/IRmVGMMKhv