Плющенко высказался против допуска юных фигуристок на чемпионат России
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказался относительно возрастного ценза в женском фигурном катании, передает «Фонтанка».
Спортсмен выступил в поддержку повышения возрастной планки
«Повысить возраст можно. Лет с 16 девчонок уже можно допускать на взрослые соревнования. 14-15 лет — еще дети. Либо проводить для этой категории какие-то отдельные турниры. Эти девочки еще не сформировались во взрослых спортсменок. У них другое тело, другая верткость, другая быстрота, другой вес. Если они так же будут кататься в 17-18 лет, им большое уважение, но удастся это не всем», — поделился мнением победитель Игр.
Также он вспомнил Олимпийские игры 1998 года как пример.
«Понимаю, некоторые переживают, что при повышении возраста мы потеряем какое-то количество спортсменов, которые не захотят ждать перехода во взрослое катание. Но я вам еще раз говорю, что женское фигурное катание — это другая пластика, другая харизма, другие эмоции, другие чувства. Это широта катания. Я прекрасно помню, как каталась на Олимпиаде-98 Тара Липински и как каталась Мишель Кван. Мишель была постарше, и ее катание было совершенно другим. Это было выступление взрослого спортсмена. Но выиграла 15-летняя Липински, хотя ее катание было на тот момент еще девчачьим», — приводит слова Плющенко «Фонтанка».
Напомним, что на чемпионате России весь пьедестал заняли юниорки, а именно 14-летние Анна Щербакова (золото), Александра Трусова (серебро) и 15-летняя Алена Косторная (бронза)
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