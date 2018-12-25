НХЛ признала 600-й гол Овечкина лучшим в 2018 году
Гол форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в ворота «Виннипег Джетс» признан лучшим в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в 2018 году, сообщает «Советский спорт».
Для российского хоккеиста эта шайба стала 600-й в карьере. На втором месте нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, на третьей позиции форвард «Вашингтона» Ларс Эллер, забросивший решающую шайбу в финале Кубка Стэнли.
Ранее НХЛ назвала лучших игроков прошедшей недели.
10-ка лучших голов НХЛ в 2018 году:
1. Александр Овечкин («Вашингтон») – 600-й гол в карьере.
2. Сидни Кросби («Питтсбург»)
3. Ларс Эллер («Вашингтон») — решающий гол в финале Кубка Стэнли
4. Патрик Лайне («Виннипег») — голы с пента-трика в ворота «Сент-Луис Блюз»
5. Вильям Карлссон («Вегас Голден Найтс»)
6. Тайлер Питлик («Даллас Старз»)
7. Блэйк Коулмэн («Нью-Джерси Дэвилз»)
8. Сидни Кросби («Питтсбург») — 400-й гол в карьере
9. Деванте Смит-Пелли («Вашингтон»)
10. Майк Мэтисон («Флорида Пантерз»)