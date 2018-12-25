«Хьюстон» подписал контракт с защитником «Финикса» Риверсом

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«Хьюстон Рокетс», выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), объявил о подписании контракта с защитником Остином Риверсом, передает «Советский спорт».

По словам генерального менеджера Дэрила Мори, договор рассчитан до конца сезона.

В текущем сезоне игрок выступал за «Вашингтон Уизардс» и «Финикс Санз».

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За 29 матчей, сыгранных Риверсом в нынешнем регулярном чемпионате, в среднем он набирал по 7,2 очка, исполняя 2,4 подбора и две передачи.

Ранее главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас заявил, что защитнику Алексею Шведу необходимо три недели для восстановления от перелома пальца.