Медведева отказалась от общения с прессой после 14-го места

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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева не стала общаться с журналистами после короткой программы на проходящем в Саранске чемпионате России, передает ТАСС.

Спортсменка занимает промежуточное 14-е место с 62,24 баллами.

«Обращайтесь к моему агенту», — сказала Медведева журналистам.

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Короткую программу на чемпионате России выиграла Алина Загитова (80,62). Второе место у Александры Трусовой, третье — у Алены Косторной. Произвольную программу спортсменки представят 22 декабря.

Ранее Тарасова прокомментировала 14-е место Медведевой в короткой программе.