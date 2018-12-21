Медведева отказалась от общения с прессой после 14-го места
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева не стала общаться с журналистами после короткой программы на проходящем в Саранске чемпионате России, передает ТАСС.
Спортсменка занимает промежуточное 14-е место с 62,24 баллами.
«Обращайтесь к моему агенту», — сказала Медведева журналистам.
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Короткую программу на чемпионате России выиграла Алина Загитова (80,62). Второе место у Александры Трусовой, третье — у Алены Косторной. Произвольную программу спортсменки представят 22 декабря.
Ранее Тарасова прокомментировала 14-е место Медведевой в короткой программе.