Медведева упала в каскаде на тренировке короткой программы

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Серебряная призерка Олимпийский игр 2018 года Евгения Медведева допустила ошибку во время тренировки на чемпионате России по фигурному катанию, сообщает «Спорт-Экспресс».

Во время пробного проката короткой программы под музыку спортсменка упала на каскаде флип — тулуп на втором прыжке. До этого без музыки чемпионка мира исполняла каскад несколько раз.

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После завершения музыкального выступления Медведева перешла к отработке вращений и отдельных прыжков.

Короткую программу фигуристки представят 21 декабря в 14.00 по московскому времени. Медведева выйдет на лед последней, 18-й.

Чемпионат России проходит в Саранске.

Ранее фигуристка Евгения Тарасова прокомментировала свое выступление в короткой программе на соревновании.