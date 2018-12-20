Биатлонист Логинов стал вторым в спринте на третьем этапе Кубка мира

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Российский биатлонист Александр Логинов занял второе место в мужском спринте на третьем этапе Кубка мира в чешском Ново-Месте, сообщает ТАСС.

Спортсмен не допустил ни одного промаха и прошел дистанцию за 23 минуты 30,9 секунды. Победителем стал норвежец Йоханнес Бё (23.09,9), третье место занял Мартин Понсилуома (+54,2)

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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Биатлон. Кубок мира. Нове-Место (Чехия)

Мужчины. Спринт

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 23.09,9 (0)

2. Александр Логинов (Россия) — + 21,0 (0)

3. Мартин Понсилуома (Швеция) — +54,2 (0)