Биатлонист Логинов стал вторым в спринте на третьем этапе Кубка мира
Российский биатлонист Александр Логинов занял второе место в мужском спринте на третьем этапе Кубка мира в чешском Ново-Месте, сообщает ТАСС.
Спортсмен не допустил ни одного промаха и прошел дистанцию за 23 минуты 30,9 секунды. Победителем стал норвежец Йоханнес Бё (23.09,9), третье место занял Мартин Понсилуома (+54,2)
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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Биатлон. Кубок мира. Нове-Место (Чехия)
Мужчины. Спринт
1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 23.09,9 (0)
2. Александр Логинов (Россия) — + 21,0 (0)
3. Мартин Понсилуома (Швеция) — +54,2 (0)