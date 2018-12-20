Мутко не нравится, когда сталкивают Загитову и Медведеву

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Бывший вице-премьер России по спорту Виталий Мутко считает, что к спортсменам нужно находить индивидуальный подход, передает «Р-Спорт».

Функционер привел в пример соперничество российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой. По его мнению, этот конфликт раздувается искусственно.

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«Спорт высших достижений – это особая статья. Здесь очень важен индивидуальный подход, знание проблем каждого спортсмена. Когда я сейчас порой наблюдаю некоторые вещи, конечно, есть сожаление. Взять ситуацию с фигурным катанием и Женей Медведевой. С Алиной Загитовой их как-то сталкивают. А надо к любому спортсмену относиться уважительно. Знать его проблемы. Тогда все будет хорошо в спорте высших достижений. Речь ведь о топовых спортсменах», — сказал Мутко.

С 18 мая 2018 года Мутко занимает должность заместителя председателя Правительства России по вопросам строительства и регионального развития.

Ранее сообщалось, что Мутко радуют бегающие россияне.