«Зенит» встретится с «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы
В Швейцарии огласили соперника петербургского «Зенита» в 1/16 Лиги Европы, передает «Советский спорт».
Сине-бело-голубые сыграют против турецкого «Фенербахче».
Напомним, что питерский клуб стал лидером своей группы на прошлом этапе. Также он занимает первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию жеребьевки.
Ранее экс-тренер «Спартака» назвал причину неудачи клуба в еврокубках.