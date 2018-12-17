Хавбек «Локомотива» поддержал Путина в вопросе «гонения рэперов»
Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился мнением об отмене концертов рэп-исполнителей в России, передает «Советский спорт».
Хавбек «железнодорожников» поддержал в этом вопросе президента России Владимира Путина, который на заседании Совета по культуре и искусству призвал избегать крайностей с запретами в молодежной культуре.
«Что могу сказать, ну провокационные треки, не мое. Но и запреты и гонения — тоже полный идиотизм! Очень любят у нас все запрещать, а потом расхлебывать последствия. Хорошо, что хоть президент это понимает и некоторые прогрессивные чиновники. Ведь это такая же наша молодежь, с которой нужно работать, заинтересовывать, а не отстраняться от нее» — написал Тарасов в своем инстаграме.
Ранее сообщалось, что Тарасов отказался выплачивать большие алименты бывшей жене и дочери.
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К длинному рейсу готовился основательно и быстро - перелеты в Хабаровск и Владивосток приучили �� На этот раз решил также послушать новых рэперов - которых запрещают у нас в некоторых регионах. Если про Элджея с Хаски - знаю их творчество, стиль и тематику, то ic3peak раньше не слушал... Что могу сказать, ну провокационные треки, не мое. Но и запреты и гонения - тоже полный идиотизм! Очень любят у нас все запрещать, а потом расхлебывать последствия. Хорошо, что хоть президент это понимает и некоторые прогрессивные чиновники. Ведь это такая же наша молодежь, с которой нужно работать, заинтересовывать, а не отстраняться от нее. А как вам их песни???