Хавбек «Локомотива» поддержал Путина в вопросе «гонения рэперов»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/579/12022579/RIAN_5640773.HR-pic905-895x505-97386.jpg">

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился мнением об отмене концертов рэп-исполнителей в России, передает «Советский спорт».

Хавбек «железнодорожников» поддержал в этом вопросе президента России Владимира Путина, который на заседании Совета по культуре и искусству призвал избегать крайностей с запретами в молодежной культуре.

Реклама

«Что могу сказать, ну провокационные треки, не мое. Но и запреты и гонения — тоже полный идиотизм! Очень любят у нас все запрещать, а потом расхлебывать последствия. Хорошо, что хоть президент это понимает и некоторые прогрессивные чиновники. Ведь это такая же наша молодежь, с которой нужно работать, заинтересовывать, а не отстраняться от нее» — написал Тарасов в своем инстаграме.

Ранее сообщалось, что Тарасов отказался выплачивать большие алименты бывшей жене и дочери.