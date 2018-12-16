Российские гандболистки проиграли в финале чемпионата Европы
Женская сборная России по гандболу проиграла команде Франции в финале чемпионата Европы, сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 21:24 в пользу французских спортсменок.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Бронзовые медали турнира завоевали гандболистки сборной Голландии, которые победили команду Румынии в матче за третье место.
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Ранее тренер сборной России посетовал на нехватку конкуренции в гандболе.
Чемпионат Европы. Финал
Россия — Франция — 21:24 (12:13, 9:11)