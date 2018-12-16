Воспитанник российского тренера покинул «Бешикташ»

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Португальский защитник стамбульского «Бешикташа» Пепе получил статус свободного агента за полгода до истечения контракта, сообщает «Советский спорт».

Ожидается, что в ближайшее время 35-летний футболист перейдет в новую команду. Пепе выступал за «Бешикташ» с лета 2017 года, куда перешел из мадридского «Реала» также в статусе свободного агента. Пепе провел за турецкий клуб 52 матча, в которых забил четыре мяча. Титулов в составе стамбульцев Пепе не завоевывал.

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Защитник начинал свою карьеру в португальском «Маритиму», который в 2003 году возглавлял российский специалист Анатолий Бышовец.

Ранее сообщалось, что футболист киевского «Динамо» может перейти в итальянский клуб.