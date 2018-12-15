Российский биатлонист готов уступить свое место в гонках Кубка мира

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Российский биатлонист Дмитрий Малышко прокомментировал свое 48-е место в гонке преследования на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене, передает «Чемпионат».

Олимпийский чемпион совершил пять промахов и проиграл Мартену Фуркаду более четырех минут.

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«Неудачным был один рубеж. Первый рубеж у многих вылетел. Связываю это с тем, что пристреливались на первых щитах, а приходили на тридцатые. Не так падало освещение. Но с себя обязательств не снимаю. Одна такая ошибка, конечно, выбивает из всей гонки, далеко откидывает. Тяжело объяснить, что пошло не так по сравнению с отборочными этапами. Надо отбежать этот этап, получить паузу. Будем разговаривать с тренерами, на какой срок её буду брать. Конечно, 60-е места — не тот результат, ради которого я работаю годами. Кубок мира — не догма, это большие контрольные старты. Если у кого-то получается лучше, пусть бегут», — сказал Малышко.

Малышко занимает 44-е место в общем зачете Кубка мира.

Ранее сообщалось, что Бабиков выступит в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене.