Дело об убийстве Дениса Тена поступило в суд

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Уголовное дело об убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена поступило в суд, сообщает «Советский спорт».

Отмечается, что материалы уголовного дела составляют 38 томов. Дата главного судебного разбирательства пока не назначена.

Бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года в Сочи Тен скончался 19 июля в результате ножевого ранения, полученного при нападении двух злоумышленников. Преступники пытались скрутить зеркала с автомобиля спортсмена, однако фигурист самостоятельно попытался задержать правонарушителей.

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Врачи доставили Тена в больницу, но из-за потери крови фигурист скончался.

В убийстве спортсмена обвиняются Арман Кудайбергенов и Нуралы Киясов. Жанар Толыбаеву подозревают в недонесении о преступлении и покушении на совершение кражи по предварительному сговору.