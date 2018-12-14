«Спартак» подал иск к болельщику на €20 тыс

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Московский «Спартак» намерен отсудить у болельщика команды Мирослава Голунова €20 тысяч, сообщает «Спорт-Экспресс».

На эту сумму был наказан столичный клуб за появление Голунова на поле во время матча пятого тура группового этапа Лиги Европы против австрийского «Рапида» (1:2). Тогда фанат пытался ударить полузащитника красно-белых Дениса Глушакова.

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«Мне позвонил представитель «Спартака», сказал, что готовится иск ко мне на 20 тысяч евро. Сказали, что «Спартак» оштрафован на €28 тысяч. Восемь тысяч — за то, что болельщики перекрывали выходы, и 20 тысяч — из-за меня. С адвокатом будем обжаловать все это в суде», — сказал Голунов.

Болельщик за свой поступок отбыл 10 суток в изоляторе и получил пятилетний запрет на посещение матчей «Спартака».

Ранее сообщалось, что напавший на Глушакова фанат не будет извиняться перед футболистом.