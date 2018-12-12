Еще два матча чемпионата Франции перенесли из-за протестов

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Матчи 18-тура чемпионата Франции «Ницца» — «Сент-Этьен» и «Нант» — «Монпелье» были перенесены по требованию французских властей, сообщает «Советский спорт». Эти матчи должны былии состояться 14 и 15 декабря соответственно.

Даты проведения этих встреч определят позже, сообщает пресс-служба Лиги 1.

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До этого были перенесены шесть матчей 17-го тура французского чемпионата: «ПСЖ» — «Монпелье», «Тулуза» — «Лион», «Монако» — «Ницца» и «Сент-Этьен» — «Марсель», «Анже» — «Бордо» и «Ним» — «Нант».

Матчи в лиге переносят по причине того, что в середине ноября во Франции начались массовые акции протеста против роста цен на автомобильное топливо.

Ранее сообщалось, что «Ницца» не собирается продлевать контракт со нападающим Марио Балотелли.