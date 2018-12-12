Туктамышева заболела перед чемпионатом России по фигурному катанию

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заболела, сообщает «Советский спорт».

На данный момент спортсменка готовится к чемпионату России.

«Ушной градусник показывает на 2-3 десятых больше, но это не сильно спасает… Подготовка к ЧР идет полным ходом. Класс», — написала Туктамышева в инстагарме, поделившись фотографией термометра, который показывает температуру 38,5 °С.

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Напомним, что чемпионат России пройдет в Саранске с 19 по 23 декабря.

Ранее олимпийский призер, тренер танцевальной пары Виктория Синицына — Никита Кацалапов Александр Жулин прокомментировал выступление российских фигуристов в финале Гран-при по фигурному катанию.