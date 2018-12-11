Роналду прокомментировал информацию о предстоящей свадьбе
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал информацию о скорой свадьбе с Джорджиной Родригес, передает «Советский спорт».
В ноябре сообщалось, что футболист со своей избранницей ищут место для свадебной церемонии. Пара посещала церковь Гран Мадре ди Дио в Турине.
«Я хожу в церковь каждую неделю. Я католик, и благодарю бога за все, что он мне дает. Я ничего не прошу, благодаря богу у меня есть все, я просто благодарю его за то, что он защищает мою семью и друзей.
Я меняю церковь каждую неделю, потому что в Турине их много и можно выбирать. Фотограф увидел меня и подумал, что я собираюсь жениться. Не знаю, произойдет ли это в будущем, но сейчас это не входит в мои планы», — цитирует Роналду La Gazzetta dello Sport.
Ранее сообщалось, что Родригес занята выбором свадебного платья.