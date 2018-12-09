Фарфан поделился настроением перед встречей с бывшим клубом

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Нападающий московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан намерен сделать все для победы над своим бывшим клубом, немецким «Шальке», в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает «Советский спорт».

Фарфан играл за клуб из Гельзенкирхена с 2008 по 2015 год, забив 53 мяча в 228 матчах в разных турнирах.

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«Настрой перед последним матчем года с «Шальке» позитивный. Я провел в «Шальке» семь великолепных лет. Но сейчас я игрок «Локомотива» и сконцентрирован на задачах команды. Могу заверить, что сделаю все для победы во вторник», — сказал Фарфан в интервью официальному сайту «Локомотива».

«Железнодорожники» перед последним туром занимают последнее место, но имею шансы на выход в 1/16 финала Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» может быть исключен из Лиги чемпионов.