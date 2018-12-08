Олимпийский чемпион высказался о прокате Загитовой в финале Гран-при

<img src="//img.gazeta.ru/files3/695/12086695/RTS26ACO-pic905-895x505-99887.jpg">

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Урманов высказался о прокате Алины Загитовой в финале Гран-при, передает RT.

Загитова после короткой программы занимает второе место, уступая японке Рике Кихире.

«У Кихиры есть в арсенале аксель в три с половиной оборота. Японка его исполнила, и логично, что после этого она получила преимущество почти в 5 баллов.

Реклама

Раньше Загитова могла набирать такие же баллы без тройного акселя? Это было в те времена, когда прибавка в очках была от –3 до +3, а сейчас разброс идёт от –5 до +5. Изменились и коэффициенты за прыжки. Алина получила сейчас хорошие прибавки за свои элементы, которые были высокого качества. Просто стоимость тройного акселя — 8 баллов, а двойного — 3,3 балла. Отсюда и такой результат. Мне не кажется, что Загитову где-то зажимали судьи», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Бестемьянова не исключает победы Загитовой в финале Гран-при.