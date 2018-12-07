Российская пара лидирует после ритм-танца в финале юниорского Гран-при
Российские фигуристы София Шевченко и Игорь Еременко лидируют после ритм-танца в финале юниорского Гран-при в Ванкувере, сообщает «Советский спорт».
Шевченко и Еременко откатали свою программу на 67,73 балла. На втором и третьем месте расположились другие российские пары Арина Ушакова/Максим Некрасов (67,49) и Елизавета Худайбердиева/Никита Назаров (66,29).
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Произвольный танец пары покажут в ночь с 7 на 8 декабря.
Ранее заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, что какой результат станет удовлетворительным в финале Гран-при.