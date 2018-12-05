Малкин забросил десятую шайбу в сезоне в матче с «Колорадо»
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин оформил гол в матче против «Колорадо Эвеланш» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Россиянин забил в ворота соперников на седьмой минуте встречи, сделав счет 2:0 в пользу своего клуба.
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Эта шайба стала десятой для форварда в нынешнем регулярном чемпионате. Всего в активе хоккеиста теперь 31 (10+21) очко в 26 матчах.
Ранее российский форвард Никита Щербак прокомментировал будущую карьеру в «Лос-Анджелес Кингз».
Uppin' that lead! ��— Pittsburgh Penguins (@penguins) 5 декабря 2018 г.
Malkin scores his 10th goal of the season. Geno has a team-leading 31 points. pic.twitter.com/zg2p5DRqRi