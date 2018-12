Малкин забросил десятую шайбу в сезоне в матче с «Колорадо»

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин оформил гол в матче против «Колорадо Эвеланш» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

Россиянин забил в ворота соперников на седьмой минуте встречи, сделав счет 2:0 в пользу своего клуба.

Эта шайба стала десятой для форварда в нынешнем регулярном чемпионате. Всего в активе хоккеиста теперь 31 (10+21) очко в 26 матчах.

Uppin' that lead!



Malkin scores his 10th goal of the season. Geno has a team-leading 31 points. pic.twitter.com/zg2p5DRqRi