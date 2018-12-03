Рой Джонс назвал начатую Нурмагомедовым потасовку ответом мужчины

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Бывший чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший прокомментировал прокомментировал инцидент после поединка чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова и ирландского бойца смешанного стиля (ММА) Конора Макгрегора, передает ТАСС.

Спортсмен считает, что дагестанец имел право вступиться за свою команду, на автобус которой напал Макгрегор в США.

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«Если ты приезжаешь в США из другой страны и хочешь напасть на автобус, в котором сижу я, то ты не прав. Поступок Хабиба — это ответ, ответ мужчины. К тому же в автобусе реально могли пострадать люди. Было бы нечестно дисквалифицировать Хабиба за то, что он просто ответил и постоял за себя», — отметил Джонс.

Нападение ирландца произошло в апреле перед турниром UFC в Нью-Йорке. После боя 8 октября Нурмагомедов начал потасовку в зрительском зале. В отношении обоих бойцов ММА было заведено дело, которое рассматривает Атлетическая комиссия штата Невада.

Ранее российский боец MMA Дамир Исмагулов в своем дебютном поединке под эгидой UFC одержал победу над австралийцем Алексом Горджесом.