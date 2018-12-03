Марадона вступил в конфликт с фанатами своей команды после поражения
Главный тренер мексиканской «Дорадос де Синалоа» Диего Марадона вступил в словесную перепалку с болельщиками своего клуба, сообщает «Советский спорт».
Конфликт случился после поражения «Дорадос» от «Атлетико Сан-Луис» (2:3) в ответном финальном матче плей-офф второго дивизиона чемпионата Мексики.
Марадона, который смотрел матч с трибуны из-за дисквалификации в прошлой игре, после финального свистка услышал в свой адрес нецензурные оскорбления. Легенда мирового футбола не стал игнорировать выкрики фанатов, а ответил им: «Если есть, что сказать, то подходите сюда».
Марадона возглавил «Дорадос» в сентябре 2018 года. Под его руководством клуб остановился в шаге от выхода в высший дивизион чемпионата Мексики.
Ранее сообщалось, что звезда «Милана» и «Челси» возглавит аргентинский клуб.