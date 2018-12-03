Марадона вступил в конфликт с фанатами своей команды после поражения

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Главный тренер мексиканской «Дорадос де Синалоа» Диего Марадона вступил в словесную перепалку с болельщиками своего клуба, сообщает «Советский спорт».

Конфликт случился после поражения «Дорадос» от «Атлетико Сан-Луис» (2:3) в ответном финальном матче плей-офф второго дивизиона чемпионата Мексики.

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Марадона, который смотрел матч с трибуны из-за дисквалификации в прошлой игре, после финального свистка услышал в свой адрес нецензурные оскорбления. Легенда мирового футбола не стал игнорировать выкрики фанатов, а ответил им: «Если есть, что сказать, то подходите сюда».

Марадона возглавил «Дорадос» в сентябре 2018 года. Под его руководством клуб остановился в шаге от выхода в высший дивизион чемпионата Мексики.

Ранее сообщалось, что звезда «Милана» и «Челси» возглавит аргентинский клуб.