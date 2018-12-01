Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» одержать победу над «Колорадо»
«Сент-Луис Блюз» в овертайме переиграл «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Денвере, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе победителей отличились Владимир Тарасенко, Александр Стин и Колтон Парайко. У хозяев шайбы забросили Никита Задоров и Микко Рантанен.
Российский форвард «блюзменов» Иван Барбашев отметился результативной передачей.
Голкипер «лавин» Семен Варламов отразил 34 броска из 37.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Колорадо Эвеланш» (Денвер) — «Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — 2:3 (0:2, 1:0, 1:0, 0:1)
0:1 — Тарасенко (Эдмундсон, Барбашев) — 04:57
0:2 — Стин — 19:29 (5x4)
1:2 — Задоров — 21:08
2:2 — Рантанен — 42:13 (5x4)
2:3 — Парэйко (Эдмундсон) — 61:34 (3x3)