«Спартак» проиграл «Рапиду» в матче Лиги Европы

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Московский «Спартак» уступил австрийскому «Рапиду» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы, сообщает «Советский спорт».

Игра завершилась счетом 2:1 в пользу венского клуба.

На 20-й минуте матча голом отличился кабо-вердианский нападающий красно-белых Зе Луиш. Однако в составе венской команды забил мяч в ворота на 80-й минуте защитник Мерт Мюльдюр и в добавленное время вырвал победу хавбек Филипп Шобесбергер.

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Это первый проигрыш столичного клуба под руководством нового главного тренера Олега Кононова в еврокубках.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее стал известен стартовый состав петербургского «Зенита» на матч пятого тура группового этапа Лиги Европы против датского «Копенгагена».

Лига Европы. Группа G. 5-й тур

«Спартак» (Москва, Россия) — «Рапид» (Вена, Австрия) — 1:2

Голы: 1:0 — Зе Луиш, 20; 1:1 — Мюльдюр, 80; 1:2 — Шобесбергер, 90+2