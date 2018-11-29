Стал известен стартовый состав «Зенита» на матч с «Копенгагеном»
Стал известен стартовый состав петербургского «Зенита» на матч пятого тура группового этапа Лиги Европы против датского «Копенгагена», сообщает «Советский спорт».
Встреча пройдет 28 ноября в 20.55 по московскому времени.
«Копенгаген»: Йоронен, Бьелланд, Вавро, Бойлесен, Анкерсен, Сков, Фишер, Томсен, Зека, Сотириу, Н'Дойе.
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Запасные: Андерсен, Бенгтссон, Папаяннопулос, Квист, Кодро, Грегуш, Фальк.
«Зенит»: Лунев, Анюков, Нету, Иванович, Смольников, Паредес, Ерохин, Кузяев, Мак, Дриусси, Дзюба.
Запасные: Лодыгин, Набиуллин, Мевля, Эрнани, Маркизио, Шатов, Заболотный.
«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее бывший защитник сине-бело-голубых Алексей Игонин прокомментировал предстоящую игру с датским клубом.