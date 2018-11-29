Глушакова назначили капитаном «Спартака» на матч против «Рапида»
Опубликованы стартовые составы московского «Спартака» и венского «Рапида» на матч пятого тура группового этапа Лиги Европы, сообщает «Советский спорт».
Капитаном красно-белых назначен полузащитник Денис Глушаков, против которого сейчас настроены болельщики столичного клуба, требующие лишить игрока повязки лидера команды.
«Спартак»: Ребров, Комбаров, Джикия, Кутепов, Ещенко, Ханни, Тимофеев, Глушаков, Мельгарехо, Зе Луиш, Луис Адриано.
Запасные: Максименко, Боккетти, Рассказов, Джано, Самедов, Попов, Роша.
«Рапид»: Штребингер, Мюльдур, Барач, Болинголи, Мартич, Потцманн, Хофманн, Любичич, Кнасмюллнер, Алар, Бериша.
Встреча состоится 29 ноября на стадионе «Открытие Арена» в 18.50 по московскому времени.
«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее организация болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» запустила флешмоб, суть которого написание публикаций с хештегом #СпартакБезГлушакова.