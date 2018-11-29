Матч «Шахтер» — «Лион» перенесут из-за военного положения на Украине
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен перенести матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между донецким «Шахтером» и французским «Лионом» из Харькова в другой город Украины, сообщает ТАСС.
По информации Le Progres, встреча пройдет во Львове 12 декабря. Игра состоится в другом городе из-за введенного на Украине военного положения.
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До этого президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс посчитал правильным перенести данную игру, как это случилось с матчем Лиги Европы между «Ворсклой» и лондонским «Арсеналом».
Ранее полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян поделился мнением о решении перенести встречу клубов из Полтавы в Киев.