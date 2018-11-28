Глава СБР рассказал об обновлении сборной России к Олимпиаде 2022 года

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал предстоящее выступление сборной России на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, передает ТАСС.

Глава организации считает, что ко времени проведения соревнования национальная команда может обновиться.

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«У нас есть замечательные юноши и юниоры, которых мы находим. И они по достижении 21 года уже могут поехать на Олимпийские игры и завоевать там медали, как это удавалось Сергею Чепикову. Надо искать таких людей. У нас прекрасная юниорская команда, надеемся, что из нее на замену придут сильные спортсмены. Сейчас в сборной у нас собраны лучшие, они и поехали на Кубок мира. Но к 2022 году может быть совершенно обновленная команда», — заявил Драчев.

Зимние Игры пройдут в 2022 году с 4 по 20 февраля.

Ранее российский биатлонист Антон Шипулин посетовал на проблемы во взаимоотношениях с руководством СБР.