Дзагоев назвал главные качества Гончаренко и Черчесова
Полузащитник моквсковского ЦСКА Алан Дзагоев в блиц-интервью назвал строгими главного тренера армейцев Виктора Гончаренко и наставника сборной России Станислава Черчесова, сообщает «Советский спорт».
Себя Дзагоев считает жизнерадостным человеком.
«Марио Фернандес? Топ! Федор Чалов — молодец. Виктор Гончаренко — строгий. Алан Дзагоев — жизнерадостный. Станислав Черчесов — тоже строгий. Игорь Акинфеев — кэп», — цитирует Дзагоева пресс-служба УЕФА.
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Напомним, что 28-летний Дзагоев пропустит предстоящую встречу группового этапа Лиги чемпионов против пльзеньской «Виктории» 27 ноября. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 21.00 мск.
Ранее сообщалось, что предстоящий тур Лиги чемпионов пропустит капитан «Ромы».