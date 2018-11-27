Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Нью-Йорк» в матче НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.
Один из результативных бросков «Вашингтона» на свой счет записал российский нападающий Александр Овечкин. Эта победа стала для столичной команды шестой подряд в НХЛ.
Ранее сообщалось, что россиянин Кучеров стал третьей звездой недели в НХЛ.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нью-Йорк Айлендерс» (Нью-Йорк) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
1:0 – Фильппула (Пулок, Комаров) – 00:36 (5x5),
1:1 – Уилсон (Бекстрем, Боуи) – 02:50 (5x5),
1:2 – Дауд (Яшкин, Карлсон) – 27:58 (5x5),
1:3 – Уилсон (Бекстрём, Эллер) – 54:21 (5x4),
1:4 – Овечкин (Уилсон, Бекстрем) – 59:38 (en)