Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Нью-Йорк» в матче НХЛ

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«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

Один из результативных бросков «Вашингтона» на свой счет записал российский нападающий Александр Овечкин. Эта победа стала для столичной команды шестой подряд в НХЛ.

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Ранее сообщалось, что россиянин Кучеров стал третьей звездой недели в НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк Айлендерс» (Нью-Йорк) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

1:0 – Фильппула (Пулок, Комаров) – 00:36 (5x5),

1:1 – Уилсон (Бекстрем, Боуи) – 02:50 (5x5),

1:2 – Дауд (Яшкин, Карлсон) – 27:58 (5x5),

1:3 – Уилсон (Бекстрём, Эллер) – 54:21 (5x4),

1:4 – Овечкин (Уилсон, Бекстрем) – 59:38 (en)