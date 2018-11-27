Бывшему футболисту грозит 15 лет тюрьмы за создание нарколаборатории

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Бывший южноафриканский футболист Майк Мангена был арестован из-за создания нарколаборатории на своей ферме, сообщает «Советский спорт».

По информации The South African, 60-летний Мангена, известный по выступлениям за «Уотфорд» и «Кайзер Чифс», сдался полиции после обнаружения на его ферме лаборатории по производству наркотиков. Впоследствии экс-футболист был отпущен под залог, а двое его подельников остались под стражей.

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Мангене по местному закону грозит 15 лет тюрьмы за хранение наркотиков.

Ранее сообщалось, что на игрока колумбийского клуба было совершено покушение.