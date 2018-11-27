Россиянка Янькова выходит замуж за бывшего бойца UFC

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Российский боец смешанного стиля (MMA) Анастасия Янькова объявила о помолвке с американцем Майком Суиком, передает «Советский спорт».

39-летний Суик на протяжении девяти лет выступал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

«Ответ на один из самых популярных вопросов в моем директе. Ответ на один из вопросов, которые мне все задают, — да. Тот факт, что у нас 20 побед в профессиональных боях ММА на двоих на уровне профессионалов, делает это чуть более диким», — написала Янькова в своем инстаграме под совместной фотографией с Суиком.

Ранее сообщалось, что Янькова подверглась критике за отказ от мясоедения.