«Палмейрас» стал чемпионом Бразилии по футболу в десятый раз

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«Палмейрас» одолел »Васко да Гама» в матче 37-го тура чемпионата Бразилии и, таким образом, стал победителем первенства, сообщает ТАСС.

Команда из Сан-Паулу одолела соперников в заключительной встрече со счетом 1:0. В составе лидеров голом отметился нападающий Дейверсон.

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«Палмейрас» является самым титулованным клубом Бразилии. Он 10 раз становился чемпионом страны, также трижды выигрывал Кубок Бразилии, один раз становился победителем Кубка Либертадорес.

Ранее главный тренер мексиканского «Дорадос де Синалоа» Диего Марадона прокомментировал инцидент, случившийся перед заключительным матчем Кубка Либертадорес между «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс».

Чемпионат Бразилии. 37-й тур

«Палмейрас» (Сан-Паулу) — «Васко да Гама» (Рио-де-Жанейро) — 1:0

Голы: 1:0 — Дейверсон, 72.