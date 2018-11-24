Чемпионка мира по фигурному катанию надеется увидеть Медведеву в финале Гран-при
Чемпионка мира 1999 года по фигурному катанию Мария Бутырская надеется увидеть Евгению Медведеву в финале Гран-при, передает «Спорт-Экспресс».
После короткой программы на этапе Гран-при во Франции Медведева занимает третью строчку. Финал соревнований пройдет в Ванкувере с 6 по 9 декабря.
«Женя — боец, но в этой ситуации многое будет зависеть и от ее соперниц. Особенно от Рики Кихиры, которая прыгает два тройных акселя в произвольной программе и которая выиграла у нашей Туктамышевой в Японии.
Думаю, Кихира и Медведева разыграют первое место, в зависимости от того, конечно, как будут кататься. Женя тоже из Канады прилетела, есть разница во времени, как и у японской фигуристки. Будем надеяться, что Женя покажет свои бойцовские качества и откатает чистенько.
Думаю, все будет нормально, и в финал Гран-при она должна попасть. Без нее финал будет не таким интересным», — заявила Бутырская.
Ранее заслуженный тренер России оценила форму Медведевой в новом сезоне.