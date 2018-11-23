Иванович: без Кокорина в «Зените» нет футбола

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Защитник петербургского «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал арест нападающего команды Александра Кокорина, передает «РИА Новости».

Сербский футболист считает, что отсутствие форварда влияет на игру клуба.

«Мое мнение: нет Саши — нет футбола. В нашей команде от него многое зависит. Так было в прошлом году. В этом сезоне отлично играет Дзюба, но Кокорин по-прежнему важен. Как только он появился после травмы — сразу стал давать результат. Мы все очень ждем его. С ним гораздо легче, ведь Саша — великолепный футболист и замечательный человек. Надеемся, что он вернется как можно быстрее», — поделился мнением Иванович.

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Напомним, что Кокорину выдвинуты обвинения в избиении главы департамента Минпромторга Дениса Пака, гендиректора НАМИ Сергея Гайсина, а также водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. На данный момент нападающий петербургской команды находится в СИЗО «Бутырка».

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