Российская конькобежка Ольга Граф примет участие в третьем этапе КМ

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Российская конькобежка и бронзовый призер Олимпийский игр 2014 года Ольга Граф примет участие в третьем этапе Кубка мира-2018/19, сообщает «РИА Новости».

До этого спортсменка пропустила первые два этапа соревнования, так как не выполнила нормативы для участия в представленных на этапе дисциплинах.

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«Граф квалифицировалась на 5000 м и выступит на третьем этапе Кубка мира», — заявила пресс-служба Союза конькобежцев России

Третий этап пройдет в польском Томашуве-Мазовецком. Он станет первым крупным международным турниром для Граф в сезоне.

Ранее российский конькобежец Павел Кулижников завоевал золото на дистанции 1000 метров на этапе Кубка мира в Японии.