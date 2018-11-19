Колобков высказался относительно подготовки к приезду делегации WADA

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Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал подготовку к визиту делегации Всемирного антидопингового агентства (WADA) в московскую лабораторию, передает ТАСС.

Политик отметил, что подготовка идет в активном режиме.

«Как идет подготовка к визиту WADA в московскую лабораторию? Она идет активно, 28 ноября ожидаем экспертов WADA в Москве», — подчеркнул Колобков.

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Напомним, что Российское антидопинговое агенство (РУСАДА) после восстановления аккредитации пообещало зарубежной организации, что предоставит доступ к данным московской лаборатории, а также передаст на перепроверку все подозрительные допинг-пробы. Если российская стороны не выполнит данные условия, то спортсмены не смогут выступать на международных стартах.

Ранее член медицинского комитета Российского футбольного союза (РФС) Константин Моденов заявил, что российские игроки за два года сдали более 2500 допинг-проб.