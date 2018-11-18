Фигуристы Морозов и Тарасова поделились мнением о тренере Транькове

Фигуристы Владимир Морозов и Евгения Тарасова прокомментировали тренерскую работу их наставника Максима Транькова, передает Sport24.

Спортсмены отметили, что им комфортно со специалистом.

«Нам нравится, как у нас с Максимом происходит тренировочный процесс и сами соревнования. Это то, что мы хотели и искали, у нас получается уже гораздо лучше. Это третий совместный старт в сезоне, есть какие-то наработки в плане того, как выходить на старт, как готовиться к соревнованиям. То есть, идем в правильном направлении. От старта к старту добавляем, прибавляем в катании и в оценках. Пока нам все нравится», — подчеркнул спортивный дуэт.

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Также они рассказали о методах Транькова. ,

«Он всегда прошедшую неделю тренировки записывает, анализирует дома, полный контроль нашей подготовки проводит. Если что-то не получается или когда мы ищем новое элемент, он сам пробует. Ему пока проще самому сделать иногда, чем объяснить. Попробует сам, а потом где-то скажет, что он делает по-другому», — заключила пара.

Напомним, что фигуристы одержали победу на этапе серии Гран-при в Москве.

Ранее Александра Степанова и Иван Букин стали первыми среди танцевальных дуэтов на этапе Гран-при.